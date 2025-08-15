Кремль сообщил о точном вылете Путина из Магадана в Анкоридж

Песков: Путин вылетит из Магадана в Анкоридж точно по расписанию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что вылет Владимира Путина из Магадана в Анкоридж, где состоится встреча с американским лидером Дональдом Трампом, пройдет точно по расписанию. Видео с интервью пресс-секретаря журналист опубликовал в Telegram-канале.

В настоящий момент глава государства проводит совещание по вопросам развития Магаданской области, после чего состоится отдельная встреча с губернатором региона.

Песков уточнил, что отлет запланирован так, чтобы президент РФ приземлился в Анкоридже ровно в 11 часов местного времени, где его встретит Трамп. Помощник президента Юрий Ушаков ранее заявил, что встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22:30 мск. Сначала Путин и Трамп проведут переговоры тет-а-тет, а затем обсудят вопросы с участием делегаций.

Саммит президента России и американского лидера пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Начало переговоров запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 мск).

Ранее стало известно, что Украина и Европа «затаили дыхание», ожидая встречи Путина и Трампа.