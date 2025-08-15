Трамп назвал Путина умным

Трамп о Путине: он умный, с двух сторон есть хороший уровень уважения

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал президента России Владимира Путина как умного человека. Об этом он заявил перед саммитом на Аляске, его слова приводит РИА Новости.

«Он (Президент РФ Владимир Путин) умный парень. С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет», — сказал глава Белого дома.

До этого американский президент заявил, что готов «доверять, но проверять» в отношении лидера РФ. Трамп убежден, что, поскольку Путин держит свое слово, мир на Украине будет устойчивым, но тем не менее «слепо верить» российскому лидеру тоже не стоит.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не загадывать ничего наперед относительно саммита на Аляске и заметил, что у России четкая позиция, которая будет изложена. Также он рассказал об отсутствии мандража перед началом мероприятия.

Ранее Трамп признался, что считает Путина очень жестким, умным и интересным.