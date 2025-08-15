В ЕС обсудят очередной пакет санкций против РФ

Главы МИД Евросоюза встретятся в Копенгагене 29-30 августа, чтобы подробно обсудить 19-й пакет санкций в отношении России. На дискуссию однозначно повлияют итоги саммита России и США на Аляске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Для утверждения каждого нового пакета санкций необходим компромисс всех стран ЕС и итоги саммита США и России, безусловно, повлияют на настроение стран-членов», — сказал он, прокомментировав заявление представителя Еврокомиссии Арианы Подесты о принятии нового пакета санкций в сентябре.

Подеста накануне анонсировала рассмотрение нового пакета санкций и принятие его в кратчайшие сроки.

«Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное — чистые спекуляции. Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и мы готовим 19-й», — сказала она журналистам.

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В пакет вошел запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья, а также прямые санкции против индийского НПЗ «Вадинар». Ограничения затронули также 22 российских банков и РФПИ. Был введен полный запрет на любые транзакции с «Северным потоком» и «Северным потоком-2». Потолок цен на российскую нефть был снижен с $60 до $47,6 за баррель.

Ранее эксперт назвал самоубийством отказ ЕС от энергоносителей России.