На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США ввели санкции против российских платежных систем и криптобирж

США ввели санкции против российской платежной системы А7 и криптобиржи Grinex
close
Максим Блинов/РИА Новости

Администрация США включила в санкционный список российскую платежную систему А7, криптобиржу Grinex и ряд связанных компаний. Решение опубликовано Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Под ограничения попали платежный агент А7 (создан при участии ПСБ), криптобиржа Grinex (связана с ранее санкционированной Garantex), платформы Exved и INDEFI Smartbank, эстонское юрлицо Garantex Europe, а также киргизская компания Old Vector.

«[Компании] использовали схемы для обхода санкций», — указано в сообщении OFAC.

14 августа Государственный департамент Соединенных Штатов назначил вознаграждение на общую сумму $6 миллионов за предоставление информации, которая приведет к задержанию руководителей российской криптовалютной биржи Garantex.

В октябре прошлого года ПСБ запустил новый механизм трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны. Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.

Ранее Минфин США посоветовал «заткнуться» Европе, призывающей к санкциям против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами