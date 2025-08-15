США ввели санкции против российских платежных систем и криптобирж

США ввели санкции против российской платежной системы А7 и криптобиржи Grinex

Администрация США включила в санкционный список российскую платежную систему А7, криптобиржу Grinex и ряд связанных компаний. Решение опубликовано Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Под ограничения попали платежный агент А7 (создан при участии ПСБ), криптобиржа Grinex (связана с ранее санкционированной Garantex), платформы Exved и INDEFI Smartbank, эстонское юрлицо Garantex Europe, а также киргизская компания Old Vector.

«[Компании] использовали схемы для обхода санкций», — указано в сообщении OFAC.

14 августа Государственный департамент Соединенных Штатов назначил вознаграждение на общую сумму $6 миллионов за предоставление информации, которая приведет к задержанию руководителей российской криптовалютной биржи Garantex.

В октябре прошлого года ПСБ запустил новый механизм трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны. Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.

Ранее Минфин США посоветовал «заткнуться» Европе, призывающей к санкциям против России.