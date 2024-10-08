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ПСБ запустил новый механизм трансграничных расчетов по внешней торговле

Через платформу ПСБ можно будет проводить расчеты с иностранными контрагентами

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Shutterstock

ПСБ запустил новый механизм трансграничных расчетов по внешней торговле российских компаний с контрагентами из любой страны, сообщили в пресс-службе банка.

В компании отметили, что платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров с иностранными контрагентами.

«Этот механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления», — отмечают в банке.

Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам. Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.

По словам заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева, обеспечивая бесперебойность проведения трансграничных операций российских импортеров и экспортеров, разработанный банком механизм станет важнейшей частью по развитию внешней торговли и стимулированию отечественной промышленности и потребительского рынка.

«Для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны», — сказал Дорофеев.

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