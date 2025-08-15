На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп высказался о рассекреченных письмах по делу о вмешательстве РФ в выборы

Трамп обвинил спецслужбы Обамы в фабрикации данных о влиянии России на выборы
Evelyn Hockstein/Reuters

Рассекреченные документы по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году свидетельствуют о вине сотрудников спецслужб, работавших при президенте Бараке Обаме. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Это невероятно. То, что мы находим, является неопровержимым доказательством вины, посмотрим, что произойдет дальше», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что бывший руководитель ФБР Джеймс Коми и экс-директор Нацразведки Джеймс Клэппер являются преступниками. По словам президента, «ими нужно заняться».

Накануне директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченные копии писем, принадлежащих главам американских разведывательных ведомств, которые занимали данные должности во время президентства Барака Обамы. Содержание этих писем подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году.

Ранее госдеп США запретил дипломатам комментировать выборы в других странах.

