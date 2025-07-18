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Госдеп США запретил дипломатам комментировать выборы в других странах

Reuters: Рубио запретил дипломатам США комментировать выборы в других странах
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Nathan Howard/Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио распорядился прекратить публичные оценки выборных процессов в иностранных государствах. Об этом сообщает Reuters.

Согласно документу, комментарии допускаются лишь в случаях, когда этого требуют «четкие и веские» внешнеполитические интересы США. Высказывания должны ограничиваться краткими поздравлениями победителям.

Новые правила коррелируют с позицией президента Дональда Трампа, ранее высказывавшегося против вмешательства во внутренние дела других государств.

3 июля был выпущен аналитический отчет ЦРУ, в котором сказано, что доклад американских разведывательных служб о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года с целью поддержки Дональда Трампа был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным.

В этот же день сын президента США Дональд Трамп — младший заявил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф должен продолжать разоблачать ложь о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Ранее сообщалось, что в США рассекретят документы администрации Байдена о внутреннем экстремизме.

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