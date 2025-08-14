На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый Австралией в «шпионаже» россиянин выступил с заявлением

RT: обвинение против «шпионов» из РФ в Австралии является политизированным
true
true
true
close
Australian Federal Police and Australian Security Intelligence Organisation

Обвинение против граждан РФ Киры и Игоря Королевых, арестованных в Австралии в прошлом году по подозрению якобы в «шпионаже», надумано и политизировано. Об этом в интервью RT заявил Игорь Королев.

«Нет никаких фактов, никаких доказательств, которые указывают на нашу незаконную деятельность <…> Я буду до конца сражаться за нашу свободу. И если нас всё-таки засудят здесь без доказательств, то, я считаю, можно спокойно говорить о том, что это не демократическое государство, что это режим, что здесь абсолютно отсутствуют права человека»? – подчеркнул Игорь.

Королев добавил, что считает обвинение властей Австралии политизированным, надуманным и заказным.

О задержании Королевых стало известно 12 июля 2024 года. Полиция нагрянула в их доме в Брисбене. По данным главы федеральной полиции страны Рис Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более 10 лет живут в Австралии. В Кремле не стали комментировать задержание «российских шпионов».

Ранее Австралия потребовала от РФ отказаться от защиты обвиненных в шпионаже россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами