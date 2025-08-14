Обвиняемый Австралией в «шпионаже» россиянин выступил с заявлением

Обвинение против граждан РФ Киры и Игоря Королевых, арестованных в Австралии в прошлом году по подозрению якобы в «шпионаже», надумано и политизировано. Об этом в интервью RT заявил Игорь Королев.

«Нет никаких фактов, никаких доказательств, которые указывают на нашу незаконную деятельность <…> Я буду до конца сражаться за нашу свободу. И если нас всё-таки засудят здесь без доказательств, то, я считаю, можно спокойно говорить о том, что это не демократическое государство, что это режим, что здесь абсолютно отсутствуют права человека»? – подчеркнул Игорь.

Королев добавил, что считает обвинение властей Австралии политизированным, надуманным и заказным.

О задержании Королевых стало известно 12 июля 2024 года. Полиция нагрянула в их доме в Брисбене. По данным главы федеральной полиции страны Рис Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более 10 лет живут в Австралии. В Кремле не стали комментировать задержание «российских шпионов».

Ранее Австралия потребовала от РФ отказаться от защиты обвиненных в шпионаже россиян.