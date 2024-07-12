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В Австралии арестовали супружескую пару с российскими паспортами

ABC: в Австралии по подозрению в шпионаже арестовали супругов с паспортами РФ

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Richard Wainwright/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов Австралии арестовали супружескую пару с паспортами РФ, заподозрив мужчину и женщину в шпионаже. Об этом сообщил телеканал АВС, сославшись на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу.

В материале отмечается, что под стражей оказались 62-летний муж и его 40-летняя жена. Они были задержаны в их доме в городе Брисбене.

По словам Кершоу, женщина несколько лет служила рядовой в Вооруженных силах Австралии. Глава полиции отметил, что в один из отпусков она в одиночку совершила тайную поездку в РФ. После прибытия на российскую территорию женщина якобы попросила оставшегося дома супруга войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.

Сотрудники австралийских правоохранительных органов уверены, что задержанные специально искали эти сведения для передачи их властям РФ. При этом, о какой именно информации идет речь, в публикации не уточняется.

«Им предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности», — добавили журналисты.

Как сказал Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более 10 лет живут в Австралии. Он уточнил, что женщина работала в армии страны в качестве техника по информационным системам. Благодаря этому она имела доступ к конфиденциальным данным.

Ранее в Германии по подозрению в шпионаже задержали граждан РФ, Армении и Украины.

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