В США рассказали о контактах помощников Зеленского с Уиткоффом

NYT: европейцы и Зеленский не поняли рассказ Уиткоффа о встрече с Путиным
Гавриил Григоров/РИА Новости

После заявления президента США Дональда Трампа о возможном «обмене территориями» между Украиной и Россией украинский лидер Владимир Зеленский поручил своим помощникам прояснить ситуацию. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, помощники Зеленского связались с представителями стран Евросоюза, а также со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом, но не сразу поняли объяснения последнего.

Работающий в Киеве европейский дипломат рассказал, что объяснения Уиткоффа по поводу предполагаемого обмена территориями были «путаными». Это побудило к дополнительному звонку на следующий день, чтобы прояснить ситуацию.

После второго звонка стало понятно, что Россия в действительности не предлагает отказаться от каких-либо земель, а требует, чтобы Украина отпустила территории в Донбассе в обмен на прекращение огня, говорится в статье.

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры в американском городе Анкоридж, на Аляске.

Ключевая тема предстоящих переговоров американского и российского президентов — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Москва пригласила главу Белого дома провести следующую встречу на российской территории.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территории.

