В Британии назвали одну причину, по которой Путин не пойдет на уступки Трампу

Guardian: Трампу будет сложно переубедить Путина, так как ВС РФ прорвали фронт
Иван Секретарев/РИА Новости

Президенту США Дональду Трампу будет крайне сложно убедить российского лидера Владимира Путина изменить позицию по Украине, поскольку ВС РФ прорвали линию фронта в Донбассе и продвигаются вперед. Такую оценку дает The Guardian.

Как пишет газета, для Украины прорыв обороны возле Доброполья оказался «крайне несвоевременным», поскольку все это происходит за несколько дней до встречи Трампа и Путина на Аляске.

«Но Трампу, вероятно, будет сложно убедить Путина изменить свою позицию, если российский лидер увидит, что Киев не в состоянии остановить продвижение. Путин уже считает, что Россия постепенно выигрывает войну на Украине», — говорится в тексте.

12 августа газета New York Times заявила, что российские войска прорвали оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины между Константиновкой и Добропольем на Покровском направлении в ДНР и вклинились в боевые порядки противника более чем на 10 км.

Также сообщалось, что власти Украины, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения.

Ранее в Германии оценили наступление ВС РФ в Донбассе.

