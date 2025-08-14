Зеленский опубликовал видео со встречи с западными лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале показал, как проходила встреча «коалиции желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) перед саммитом на Аляске.

По словам политика, он и западные союзники поддержали усилия президента США Дональда Трампа по окончанию военных действий в зоне конфликта.

«Путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут происходить в условиях прекращения огня», — отметил глава государства.

Он также поблагодарил страны, поддерживающие Киев до прекращения огня, и призвал партнеров финансировать производство дронов в республике.

До этого Трамп назвал «очень хорошими» консультации с Зеленским и европейскими лидерами перед саммитом с российским коллегой. В Европе их тоже оценили положительно — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сторонам удалось усилить «свое общее понимание» ситуации на Украине. По данным Axios, на встрече Трамп заявил, что его цель — добиться прекращения огня и лучше понять возможность мирного урегулирования.

