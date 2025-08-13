Американист объяснил, почему чиновники США удивились согласию Путина приехать на Аляску

По данным телеканала CNN, многие американские чиновники были удивлены решением президента России Владимира Путина приехать на Аляску. Это свидетельствует о том, что американский лидер Дональд Трамп не советовался с конгрессменами относительно встречи с российской стороной, заявил «Газете.Ru» американист, политолог Малек Дудаков.

«Переговоры России и США идут в непубличном поле напрямую с администрацией Трампа. Американский президент не считает нужным тех же законодателей в конгрессе ставить в известность относительно своих решений о контактах с Москвой. Это вполне понятная позиция, учитывая, что многие из них настроены очень ястребино в отношении России и были бы не против сорвать любую возможную встречу», — сказал политолог.

По его мнению, согласие российской стороны приехать для переговоров на Аляску показывает, что в Москве признают исторический символизм этой территории, которая осваивалась русскими колонистами, пока не была продана Соединенным Штатам.

«Кроме того, Россия, как и США, признает важность Арктики, а Аляска считается воротами в Арктику. Конечно, имеются ожидания, что после этого визита будет произведен ответный жест вежливости со стороны администрации Трампа. Если пятничная встреча пройдет хорошо, то следующая встреча лидеров должна состояться на территории России. Поэтому будем ждать приезда Дональда Трампа. Это обещает быть интересным, тем более что американские президенты достаточно давно нашу страну не посещали», — заключил Дудаков.

Американский телеканал CNN сообщил, что официальные лица в США обрадовались и удивились согласию президента России встретиться со своим американским коллегой на Аляске. Путин называл «вполне подходящим» местом для встречи с Трампом ОАЭ, но многие в Белом доме «надеялись избежать еще одной долгой поездки на Ближний Восток после визита Трампа в мае».

Ранее стало известно, что в Киеве боятся, что Трамп навяжет Украине условия мира после встречи с Путиным.