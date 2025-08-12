Каллас призвала Трампа давить на Россию, а не на Украину

Глава дипломатии ЕС Каллас: ради уступок давить нужно на Россию, а не на Украину

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа заявила, что давить нужно на Россию, а не на Украину ради каких-либо уступок. Ее слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«На самом деле давление должно оказываться на Россию, а не на Украину, чтобы она пошла на какие-то дополнительные уступки. Также то, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня уже является уступкой, сделанной Киевом», — заявила Каллас.

С ее точки зрения, с начала СВО Россия не сделала ни одной уступки и не изменила своих первоначальных целей. В связи с этим давить нужно на Москву, а не на Киев, утверждает глава дипломатии ЕС.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее Каллас резко высказалась о переговорах Путина и Трампа на Аляске.