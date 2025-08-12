Каллас резко высказалась о переговорах Путина и Трампа на Аляске

Каллас: Путин не настроен на переговоры, хочет фото с Трампом и отсрочки санкций

Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не настроен на серьезные переговоры во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске и хочет отсрочить санкции. Ее слова приводит украинский телеканал «Общественное».

По ее мнению, у Соединенных Штатов есть рычаги давления на Россию, и Трамп должен их мудро использовать.

«Это видно из того, что Путин сейчас садится за стол переговоров, но понятно, чего хочет Путин. Он хочет возможности сфотографироваться с президентом Трампом, самым влиятельным человеком на земле, а потом он хочет отсрочки угрозы санкций, чтобы сделать вид, что ведет переговоры, чтобы угрозы больше не было», — сказала Каллас.

Она считает, что результатом встречи на Аляске должно стать прекращение огня, после чего начнутся реальные переговоры о мире между Россией и Украиной. Если бы Москва была готова к диалогу, то на встрече присутствовал бы и Владимир Зеленский, полагает глава евродипломатии.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

