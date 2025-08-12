На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова: Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных бойцов ВСУ

Захарова: Зеленский все еще отказываться забирать тысячу пленных украинцев
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему препятствует возвращению тысячи пленных бойцов ВСУ на родину. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? <...> Родственники пленных подписывают петиции, на коленях умоляют Банковую позволить воинам вернуться. Киевскорежимный агитпром молчит», — написала дипломат.

Она напомнила, как украинские власти заявляли о якобы похищенных Россией детях, не публикуя при этом их имена, и отметила, что настоящие граждане Украины Киеву, видимо, не нужны.

6 августа RT со ссылкой на источники сообщило, что Киев отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины, вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

По данным СМИ, среди этих военнопленных нет ни одного офицера, большинство из них, около 70%, — солдаты, рядовые и матросы.

Ранее сообщалось, что все больше пленных ВСУ просят оставить их в России.

