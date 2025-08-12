На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство РФ в Лондоне обвинило Залужного в разжигании розни на Украине

Посольство РФ в Лондоне: Залужный эксплуатирует разногласия на Украине
Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство России в Лондоне заявило, что публикации экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного искусственно углубляют раскол в украинском обществе. Об этом говорится в официальном комментарии дипмиссии, передает РИА Новости.

«В статье для Vogue Залужный манипулирует общим историческим прошлым, оправдывая дискриминационную политику Киева в отношении русскоязычного населения и нацменьшинств», — подчеркнули в посольстве.

Там указали, что такая позиция нарушает конституцию Украины и подтверждает курс властей, пришедших к власти после 2014 года на отрицании всего русского.

В дипмиссии добавили, что эти факторы стали одной из причин спецоперации, но Москва остается открытой для политического урегулирования конфликта.

29 июля российская разведка сообщила, что представители США и Великобритании обсудили перспективу замены Зеленского Залужным во время тайной встречи в Швейцарии.

По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов и Валерий Залужный.

Ранее украинцев предупредили о возможном исчезновении государства.

