Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Украина может перестать существовать как государство. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник дал интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которую в РФ признали виновной в возбуждении ненависти и заочно приговорили к пяти годам лишения свободы. В ходе беседы Буданов рассказал, что коллекционирует марки. При этом многие из имеющихся у него марок были выпущены в странах, которых уже не существует.

«Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. Мы должны четко для себя это определить, <...> иначе можно просто стать сюжетом очередной марки», — отметил руководитель ГУР.

1 августа разведчик Вооруженных сил США в отставке Тони Шаффер выразил уверенность, что украинского лидера Владимира Зеленского могут сместить с должности к октябрю 2025 года. По его мнению, после этого пост главы государства может занять бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Киева в Лондоне Валерий Залужный.

Ранее в Службе внешней разведки РФ рассказали о тайной встрече, на которой обсуждалось смещение Зеленского.