На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинцев предупредили о возможном исчезновении государства

Буданов предупредил, что Украина может исчезнуть как государство
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Украина может перестать существовать как государство. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник дал интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которую в РФ признали виновной в возбуждении ненависти и заочно приговорили к пяти годам лишения свободы. В ходе беседы Буданов рассказал, что коллекционирует марки. При этом многие из имеющихся у него марок были выпущены в странах, которых уже не существует.

«Поэтому нужно всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться. Мы должны четко для себя это определить, <...> иначе можно просто стать сюжетом очередной марки», — отметил руководитель ГУР.

1 августа разведчик Вооруженных сил США в отставке Тони Шаффер выразил уверенность, что украинского лидера Владимира Зеленского могут сместить с должности к октябрю 2025 года. По его мнению, после этого пост главы государства может занять бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Киева в Лондоне Валерий Залужный.

Ранее в Службе внешней разведки РФ рассказали о тайной встрече, на которой обсуждалось смещение Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами