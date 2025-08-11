МИД Азербайджана и Армении впервые опубликовали текст соглашения между странами

Азербайджан и Армения впервые опубликовали текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения. Документ опубликован на сайтах министерств иностранных дел обеих республик.

Документ состоит из 17 пунктов.

В частности, Баку и Ереван создадут совместную комиссию по соблюдению мирного соглашения. Кроме того, в течение месяца после вступления в силу договора обе страны отзовут иски против друг друга на международных площадках.

В документе также говорится, что Азербайджан и Армения могут заключить второе соглашение — о сотрудничестве в разных областях, в том числе в экономике и гуманитарной сфере.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку.

Ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.