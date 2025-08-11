МИД Азербайджана и Армении впервые опубликовали текст соглашения между странами

Азербайджан и Армения впервые опубликовали текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения. Документ опубликован на сайтах министерств иностранных дел обеих республик.
Документ состоит из 17 пунктов.
В частности, Баку и Ереван создадут совместную комиссию по соблюдению мирного соглашения. Кроме того, в течение месяца после вступления в силу договора обе страны отзовут иски против друг друга на международных площадках.
В документе также говорится, что Азербайджан и Армения могут заключить второе соглашение — о сотрудничестве в разных областях, в том числе в экономике и гуманитарной сфере.
8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.
Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку.
Ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.