В Госдуме предсказали, что саммит на Аляске станет «историческим»

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске может стать «исторической». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Саммит на Аляске может стать историческим в плане выработки дорожной карты разрешения узловых проблем. В том числе в российско-американских отношениях. На это надеется большинство конструктивных политиков в мире, за исключением фашиствующей верхушки на Банковой. При этом давить на нашу страну или разговаривать языком ультиматумов бесполезно», — сказал депутат.

По мнению Слуцкого, «антироссийское лобби» в ЕС и украинские власти не хотят мира, поскольку завершение конфликта может обрушить многие политические карьеры, «построенные исключительно на русофобии».

«В свою очередь Трамп неоднократно давал понять, что поддержка продолжения украинского конфликта не входит в число приоритетов его администрации. Европа в отрыве от США не имеет столь значительных ресурсов. Режим [президента Украины Владимира] Зеленского обречен на военное поражение, это очевидно. Но евроястребы намерены продлевать его агонию ради собственных амбиций», — заключил Слуцкий.

Президенты России и США договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее премьер Польши высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа.