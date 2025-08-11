В МИД заявили, что решение России по РСМД «отрезвило» Запад

Рябков: решение России по выходу из моратория на РСМД отрезвило Запад

Решение российских властей снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) отрезвило западные страны, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий и имеет место», — отметил замглавы МИД.

4 августа в МИД РФ заявили, что Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли. В заявлении министерства говорится, что к этому решению привели шаги коллективного Запада, которые создают прямую угрозу безопасности страны.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х назвал снятие моратория на размещение РСМД результатом антироссийской политики стран НАТО. Он отметил, что это новая реальность, с которой всем оппонентам придется считаться, и призвал ожидать дальнейших шагов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

