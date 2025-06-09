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Лавров раскрыл реакцию США на призыв Путина по сдерживанию РСМД

Лавров: уже ясно, что США не откликнутся на предложенный РФ мораторий на РСМД
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Пресс-служба МИД

США вряд ли откликнутся на предложенный президентом России Владимиром Путиным мораторий по развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«До сих пор не откликнулись — уже ясно, что не откликнутся на наш призыв», — сказал министр иностранных дел на Форуме будущего — 2050.

Он добавил, что Россия предложила США сделать два параллельных, не взаимосвязанных моратория, однако Соединенные Штаты оставили без ответа эту идею.

8 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что США при президенте Дональде Трампе будут только наращивать деятельность по развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Он отметил, что шаги американских военных не только не показывают разворотов в планах США по развертыванию РСДМ в различных регионах мира, но и заставляют думать, что подобная деятельность будет только наращивать темпы.

До этого Рябков также заявлял, что существование моратория РФ на развертывание РСМД приближается к своему логическому завершению. Замглавы МИД РФ отметил, что Запад не оценил сдержанность Москвы в этом вопросе.

Ранее в Кремле объяснили, что будет после завершения моратория на развертывание РСМД.

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