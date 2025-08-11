На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили об обсуждении возможного обмена территориями между РФ и Украиной

Постпред США Уитакер: обсуждается обмен территориями между Россией и Украиной
true
true
true
close
Vasily Fedosenko/Reuters

В настоящее время обсуждается возможность обмена территориями между Россией и Украиной, чтобы в дальнейшем урегулировать конфликт. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, соответствующие переговоры ведут представители технических групп.

«Это хорошая новость, поскольку они будут решать, будет ли обмен территориями и какие это будут территории», – сказал он.

8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что при урегулировании на Украине Москва и Киев могут обменяться территориями. Американский лидер подчеркнул, что территориальные уступки пойдут на благо обеим сторонам.

Украинский президент Владимир Зеленский же сказал, что Украина не намерена отдавать свою землю России. По его словам, это противоречит конституции страны, поэтому отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Ранее в США заявили, что Украина может «навсегда» уступить часть своих территорий России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами