В США заявили об обсуждении возможного обмена территориями между РФ и Украиной

В настоящее время обсуждается возможность обмена территориями между Россией и Украиной, чтобы в дальнейшем урегулировать конфликт. Об этом в беседе с телеканалом CNN заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, соответствующие переговоры ведут представители технических групп.

«Это хорошая новость, поскольку они будут решать, будет ли обмен территориями и какие это будут территории», – сказал он.

8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что при урегулировании на Украине Москва и Киев могут обменяться территориями. Американский лидер подчеркнул, что территориальные уступки пойдут на благо обеим сторонам.

Украинский президент Владимир Зеленский же сказал, что Украина не намерена отдавать свою землю России. По его словам, это противоречит конституции страны, поэтому отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Ранее в США заявили, что Украина может «навсегда» уступить часть своих территорий России.