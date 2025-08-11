«Более одной отставки в день»: во Франции забили тревогу из-за увольнений мэров

Valeurs Actuelles: во Франции с 2020 года в отставку ушло рекордное число мэров

С 2020 года во Франции в отставку ушли 2189 мэров. Об этом пишет Valeurs Actuelles со ссылкой на исследование Ассоциации мэров республики (AMF) и центра исследований Cevipof.

«Это составляет почти 6% от числа мэров... или в среднем более одной отставки в день», — говорится в материале.

В связи с полученными результатами AMF и Cevipof заявили о «беспрецедентной» ситуации, говорящей о политической напряженности. Как уточняется, пик отставок пришелся на 2023 год, когда посты оставили 613 человек.

Согласно статье, больше всего мэров (30,9%) уволились из-за внутренних противоречий в муниципальных советах, которые мешали воплощать намеченные проекты. В 13,7% случаев к уходу с должности привели проблемы с физическим здоровьем, а в 5,1% — с ментальным. Кроме того, 40 человек уволились из-за участившихся нападений на выборных должностных лиц.

Четыре дня назад неизвестный атаковал мэра французской деревни Вильнев-де-Марк Жиля Дюссо, в результате чего его госпитализировали в критическом состоянии. Нападение произошло на одной из улиц населенного пункта. Пожарные утверждали, что Дюссо получил удар тупым предметом. При этом, по данным прокуратуры, неизвестный напал на мэра с холодным оружием, нанеся ему три удара в грудь.

