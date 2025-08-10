На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова отреагировала на заявления Японии об «оккупации» части Курильских островов

Захарова: Япония не хочет признавать итоги урегулирования в вопросе Курил
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Власти Японии отказываются признавать в полном объеме итоги послевоенного урегулирования в вопросе южной части Курильских островов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Дипломат отреагировала на заявление главы МИД Японии Такэси Ивая о «неправомерности» вступления СССР в боевые действия против Японии в августе 1945 года и «незаконной оккупации» южных Курил.

По ее словам, Токио навязывает ложные трактовки событий, которые определили судьбу человечества в середине ХХ века. Она отметила, что подобные заявления показывают «реваншистскую сердцевину» политики Японии.

«Эта страна сегодня единственная <...> отказывается признавать в полном объеме итоги послевоенного урегулирования, стремясь «обелить», либо замолчать многочисленные преступления, совершенные японской военщиной в рамках варварской экспансионистской кампании в Восточной Азии», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что неприемлемые заявления Токио звучат «особенно цинично» в преддверии отмечаемого миром 3 сентября 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Представитель МИД добавила, что подобная риторика недопустима, поскольку южные Курильские острова перешли к СССР на законных основаниях, закрепленных договоренностями Союзных держав и Уставом ООН.

Ранее китайский дипломат умно ответил на вопрос о принадлежности Курильских островов.

