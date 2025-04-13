Китайский дипломат умно ответил на вопрос о принадлежности Курильских островов

Китайский дипломат Чжао Лицзянь сорвал аплодисменты, ответив на вопрос японских журналистов о принадлежности Курильских островов. Об этом пишет Sohu.

По информации издания, представитель министерства иностранных дел КНР в ответ на провокационный вопрос заявил, что его страна не вмешивается во внутренние дела других государств. В то же время он напомнил, что Пекин признает итоги Второй мировой войны.

«Чжао Лицзянь <...> дал остроумный ответ и сорвал аплодисменты публики», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркнули, что японские корреспонденты из-за своих действий попали в неловкую ситуацию и испытали стыд.

8 апреля министерство иностранных дел Японии представило ежегодный доклад, в котором говорится о желании властей заключить мирный договор с РФ. При этом Токио планирует и дальше добиваться решения вопроса о принадлежности Курильских островов, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он усомнился в возможности проведения переговоров между РФ и Японией в текущих условиях.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ оценили возможность обсуждения мирного договора с Японией.