В Армении раскрыли детали о соглашении с Азербайджаном

Текст парафированного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном опубликуют 11 августа. Об этом сообщил МИД Армении, передает ТАСС.

«В соответствии с достигнутой с Азербайджаном договоренностью парафированный текст соглашения будет опубликован вечером в понедельник, 11 августа», — говорится в сообщении ведомства.

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. По итогам беседы состоялось подписание ряда документов.

Также Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку.

Трамп также заявил, что США будут сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном.

Ранее в Германии высказались об урегулировании конфликта между Ереваном и Баку.