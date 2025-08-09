На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский ввел санкции против российских энергокомпаний

Зеленский утвердил указ о введении санкций против российских энергокомпаний
Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских энергетических компаний. Соответствующий документ был опубликован на его официальном сайте.

Согласно указу, ограничительные меры введены против 17 юридических лиц. В частности, в санкционный список попали такие компании, как «Техэнерго-ЭХП» и «КировЭнергомаш», а также ситуационно-кризисный центр государственной корпорации «Росатом».

Кроме того, введены санкции против 18 физических лиц, деятельность которых связана с российской энергетической отраслью. В числе лиц, попавших под санкции, оказался заместитель главы концерна «Росэнергоатом» Никита Константинов.

20 июля Зеленский ввел санкции в отношении двух граждан РФ и трех граждан Украины, обвиняемых в участии в антиукраинской пропаганде. Как сообщил представителям СМИ советник президента Украины Владислав Власюк, санкции были введены за «участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации».

Ранее Зеленский обсудил с Трампом санкции против РФ.

