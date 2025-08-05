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Зеленский заявил, что поговорил с Трампом о мире и санкциях против РФ

Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом завершение боевых действий
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом завершение конфликта с Россией.

«Продуктивный разговор с президентом Трампом. Ключевое — это, конечно, прекращение войны», — написал Зеленский.

Он поблагодарил Трампа за усилия по достижению «честного и длительного мира» на Украине. Украинский лидер отметил, что Киев хочет как можно скорее завершить конфликт, и обвинил Россию в том, что она якобы «затягивает войну».

Кроме того, Зеленский и Трамп обсудили санкции против РФ. По словам украинского политика, российская экономика «продолжает падать», и выразил уверенность, что новые санкции США повлияют на Москву.

Также Зеленский рассказал о решениях, которые помогут Украине защититься от ударов со стороны РФ. По словам украинского лидера, страна получит более миллиарда долларов от европейских стран на американское оружие. Он добавил, что взаимодействие со странами НАТО на этом направлении продолжится.

До этого Трамп заявил, что падение цен на нефть еще на $10 за баррель может «заставить» Россию прекратить боевые действия на Украине. Глава Белого дома выразил уверенность, что у президента РФ Владимира Путина просто не останется другого выбора, как согласиться на мир, поскольку российская экономика и так находится в «тяжелом состоянии».

Ранее Зеленский назвал условие эффективности санкций против России.

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