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Зеленский ввел санкции против российской журналистки Латыниной

Зеленский ввел санкции против журналистки Латыниной за антиукраинскую пропаганду
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Владимир Зеленский/Telegram

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против двух россиян и трех украинцев за участие в антиукраинской пропаганде. Соответствующий указ опубликован на сайте политика.

В санкционный список попали российская журналистка Юлия Латынина (признана в РФ иностранным агентом), российский военный корреспондент Татьяна Аксененко, украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»), а также экс-депутаты Верховной рады Геннадий Балашов и Наталья Королевская.

Как сообщил журналистам советник президента Украины Владислав Власюк, санкции введены за «участие в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии Российской Федерации».

С начала СВО Латынина выступала в поддержку Украины. В частности, она говорила, что у «свободного мира появился лидер, его зовут Владимир Зеленский». С недавних пор журналистка сменила риторику. В 2025 году она заявила, что «мы все ошибались», отмечая, что у президента РФ Владимира Путина «есть твердые представления, как должна быть организована Россия, как она должна расшириться... и хотя бы частично вернуть то место в мире, которое утратила» из-за Николая II, большевиков, Горбачева, а потом Ельцина.

До этого аналитик сербского Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос написал в статье для издания InfoBRICS, что Зеленский вызвал негодование у элит на Западе, репрессируя необходимых им политиков, например, бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В феврале 2025 года украинский лидер ввел бессрочные санкции в отношении Порошенко, олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, бизнесмена Геннадия Боголюбова и бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ранее украинский депутат допустил свой арест после перепалки с Зеленским в Верховной раде.

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