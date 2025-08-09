На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россию впервые за четыре года пригласили на церемонию памяти жертв Нагасаки

Ноздрев: власти Нагасаки отказались от политизации траурной церемонии
AP

Посол России Николай Ноздрев посетил Русское кладбище в Нагасаки, где принял участие в траурной церемонии памяти жертв американской бомбардировки 9 августа 1945 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российская сторона впервые с 2021 года приняла участие в мероприятии.

«В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия», — отметил дипломат.

По словам Ноздрева, представители администрации города лично посетили российское диппредставительство и передали письмо от мэра с приглашением принять участие в панихиде.

Власти Нагасаки подчеркнули важность памяти о трагедии для жителей города и стремление сделать церемонию максимально открытой для всех государств, подчеркнул посол.

До этого сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года, заявив, что «бомба взорвалась».

Ранее в США заявили, что решение ударить по Хиросиме и Нагасаки было правильным.

