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В Венесуэле заявили, что США однажды ответят за атомную бомбардировку Хиросимы

МИД Венесуэлы: атомной бомбардировке США японской Хиросимы нет оправдания
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Max Desfor/AP

Атомной бомбардировке США японского города Хиросимы «нет оправдания», и за преступления против человечности «следует ответить». Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале в годовщину бомбардировки.

«6 августа исполняется 80 лет со дня одного из самых жестоких преступлений против человечества в XX веке: сброса Соединенными Штатами атомной бомбы на японский город Хиросиму», — написал он.

Глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы подчеркнул, что «нет никакого оправдания подобному злодеянию». Пинто отметил, что «настанет день, когда США ответят за свои преступления против человечества».

Среди прочего министр заявил, что «Хиросима является постоянным напоминанием о том, как США и их союзники продолжают разрушать мир».

Ядерные бомбардировки двух японских городов Хиросимы и Нагасаки осуществили США 6 и 9 августа 1945 года. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

До этого сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года, заявив, что «бомба взорвалась».

Ранее в США заявили, что решение ударить по Хиросиме и Нагасаки было правильным.

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