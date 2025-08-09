В Германии высказались об урегулировании конфликта между Ереваном и Баку

Вадефуль: Германия готова поддерживать Армению и Азербайджан на пути к прочному миру

Германия готова поддержать Азербайджан и Армению на пути к прочному миру. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, его слова приводит ТАСС.

«Сегодняшний день демонстрирует готовность обоих правительств решать сложные вопросы путем переговоров и идти на непростые компромиссы. <...> Важно, чтобы мирное соглашение было подписано и ратифицировано двумя правительствами как можно скорее», — сказал он.

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. По итогам беседы состоялось подписание ряда документов.

Также Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку.

Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.