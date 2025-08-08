На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что Армения передаст США Зангезурский коридор

Axios: Армения передаст под военный контроль США Зангезурский коридор
true
true
true
close
Shutterstock

В рамках соглашения между Арменией и Азербайджаном ожидается передача Зангезурского коридора властям Соединенных Штатов. Об этом сообщает портал Axios.

В публикации говорится, что коридор будет называться «Международный путь мира и процветания Трампа». По данным журналистов, в коридоре будут применяться армянские законы, а представители американской стороны могут сдавать его в аренду консорциуму для инфраструктурных работ.

Автор публикации подчеркнул, что изначальное сопротивление сделке со стороны Еревана, а также негативная реакция влиятельного в США армянского лобби, подтолкнуло администрацию Трампа пообещать Армении помощь «сильного друга» и эффективную защиту в случае конфронтации с Баку.

До этого Bloomberg писал, что Трамп в пятницу, 8 августа, встретится с лидерами Азербайджана и Армении на встрече в Белом доме в пятницу, чтобы подписать совместную мирную декларацию, направленную на прекращение десятилетий войны.

По данным издания, в рамках переговоров будет также подписан пакт, предоставляющий США право на разработку уникального транзитного маршрута через Южный Кавказ.

Ранее пресс-секретарь Пашиняна опровергла заявления о согласии Армении на создание коридора.

