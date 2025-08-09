Лукашенко высказался об урегулировании конфликта на Украине

Лукашенко: если Украина пойдет на уступки, конфликтов с Россией больше не будет

Если во время переговоров Россия и Украина пойдут на взаимные уступки, то вооруженных столкновений между странами больше не будет. Об этом в ходе интервью для журнала Time заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России — на уступки Украине, — надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки, — Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда», — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер назвал стратегической ошибкой нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Как он сказал, Киев бросил на данное направление «огромные силы» и при этом «оголил другие части фронта». Никаких результатов украинские войска не добились, а их лучшие подразделения оказались практически полностью уничтожены.

8 августа президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Что именно обсуждали главы государства, остается неизвестным.

Ранее Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским.