Лукашенко назвал ошибкой нападение Украины на Курскую область

Лукашенко: нападение Украины на Курскую область было стратегической ошибкой
Evgenia Novozhenina/Reuters

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область было стратегической ошибкой украинского командования. Об этом в интервью журналисту Time Саймону Шустеру заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года стало роковой ошибкой для Украины. Парламентарий указал, что ответ на действия ВСУ был «страшным», и вся группировка была «беспощадно» уничтожена. Колесник также назвал «киевский режим» роковой ошибкой, «подлежащей уничтожению».

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном его освобождении от ВСУ Минобороны РФ и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Новость дополняется.

