В Европе заявили, что у Зеленского нет права голоса в вопросе мира на Украине

Аналитик Кошкович: Зеленский не имеет права голоса в вопросе мира на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не имеет права голоса на международной арене в контексте переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в соцсети X заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе. Зеленский может сказать нет чему угодно только потому, что еврократы поддерживают его нашими деньгами», — подчеркнул он.

Как отметил аналитик, в случае если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорятся об условиях решения конфликта на Украине, украинцам придется отказаться от территорий.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок называются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России назвал «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее Зеленский поддержал идею прекратить огонь на Украине.