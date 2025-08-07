На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон обсудил с Зеленским урегулирование на Украине

Макрон обсудил с европейскими лидерами и Зеленским урегулирование на Украине
Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с главами европейских государств и украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос урегулирования конфликта на Украине. Об этом французский лидер написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Макрон отметил, что беседа с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров была достаточно продолжительной.

Помимо этого, президент вновь подтвердил готовность Франции оказывать поддержку Украине в усилиях по достижению прекращения огня.

В конце июля Зеленский сообщил о готовности французских компаний развернуть производство беспилотных летательных аппаратов на украинской территории.

До этого президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии препятствий для проведения встречи с Владимиром Зеленским. Вместе с тем, он подчеркнул важность формирования необходимых условий для организации переговорного процесса. Российский лидер отметил, что до достижения этой цели предстоит проделать определенную работу.

Ранее Зеленский заявил, что пора завершать конфликт на Украине.

