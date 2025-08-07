Президент Бразилии поговорил по телефону с премьером Индии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в рамках которых договорились укреплять экономическое сотрудничество между странами на фоне тарифов со стороны США. Об этом сообщил бразильский лидер в социальной сети X.

»Бразилия и Индия в данный момент две наиболее пострадавшие страны. Мы вновь подтвердили важность защиты многосторонних подходов и необходимость противостоять вызовам, связанным с текущей ситуацией, а также изучать возможности для большей интеграции между двумя странами», — написал президент Бразилии.

30 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В Белом доме объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

В этот же день Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут 25%-ные импортные пошлины на товары из Индии с 1 августа. 6 августа США ввели дополнительную импортную пошлину на индийские товары в размере 25%.

Ранее президент Бразилии заявил о планах обсудить с лидерами БРИКС ответ на пошлины США.