США введут 25% пошлины на товары из Индии с 1 августа

Трамп заявил о введении с 1 августа 25-процентных пошлин в отношении Индии

Соединенные Штаты введут 25%-ные импортные пошлины на товары из Индии с 1 августа. Об этом сообщил Дональд Трамп в соцсети Truth Social, объясняя решение торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Дели с Москвой.

«Несмотря на дружественные отношения, торговля ограничена высокими пошлинами Индии и нетарифными барьерами», — отметил президент США.

Он также указал на закупки Индией российских вооружений и энергоресурсов, добавив: «За это взимается 25%-ный сбор плюс штраф».

Американский президент также сообщил, что США введут пошлины для 14 стран 1 августа без каких-либо отсрочек.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным. В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Однако 28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней. Он отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сообщил, что намерен разрешить украинским беженцам оставаться в США.