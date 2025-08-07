Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) умолчал о подлости своих кураторов, которые не хотят забирать украинских пленных, потому что «мочи в рот набрал». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных», — заявила дипломат.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что подобные действия «не фейки распространять» про Россию. Захарова также подчеркнула, что Киев предал своих солдат, не желая видеть их ни живыми, ни мертвыми, и это та правда, которую Гордону «неудобно говорить».

К своему посту дипломат приложила ссылку на сайт со списком из 1000 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), от которых отказывается украинская власть.

До этого украинское издание «Страна.ua» привела слова Гордона, который призвал жителей Донецка, живущих без водоснабжения, «пить мочу с утра до вечера». Также журналист заявил, что «это они виноваты в том, что происходит в стране».

6 августа RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев отказался от тысячи солдат ВСУ, вычеркнув их из списков на обмен. Допускается, что вместо них украинские власти могли внести других людей. Причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

Ранее в списках на обмен с Украиной военнопленных была обнаружена фамилия Мединского.