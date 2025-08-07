РФ заключила с ОАЭ соглашение о торговле услугами и инвестициях

РФ и ОАЭ подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях

РФ и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили соглашение о торговле услугами и инвестициях. Об этом пишет «Интерфакс».

Документ был подписан на полях встречи российского лидера Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, которая состоялась в Кремле. Со стороны РФ подпись под соглашением поставил министр экономического развития Максим Решетников, а со стороны ближневосточного государства — министр внешней торговли Тани бин Ахме аль Зейюди.

«Соглашение придаст новый импульс позитивному и взаимовыгодному взаимодействию с ОАЭ. Оно будет способствовать расширению двустороннего <...> сотрудничества в торговле услугами, диверсификации торговых потоков, расширению и углублению кооперационных связей», — отметил Решетников, общаясь с журналистами.

Он добавил, что теперь российские поставщики услуг и инвесторы смогут вести свою деятельность без ограничений во многих сферах. Среди таких секторов — компьютерные услуги, техническое консультирование, железнодорожная перевозка, ремонт морских и воздушных судов, компьютерное резервирование в авиатранспорте и другие.

Более того, у компаний из РФ появится возможность открывать дочерние банки и новостные агентства со 100% российским капиталом в специализированных свободных зонах ОАЭ. То же касается создания медицинских учреждений.

Переговоры между президентами РФ и ОАЭ состоялись 7 августа. Во время встречи Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обратил внимание, что товарооборот между двумя странами достиг $11,5 млрд.

