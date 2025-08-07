Путин рассказал о большом объеме взаимодействия между Россией и ОАЭ

Путин заявил, что между Россией и ОАЭ идет большой объем взаимодействия

Между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами идет большой объем взаимодействия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает РИА Новости.

«Нам есть о чем поговорить, у нас большой объем взаимодействия», — сказал глава России.

Также он отметил, что взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ растут.

Как рассказал в ходе встречи президент Объединенных Арабских Эмиратов, товарооборот между двумя странами достиг $11,5 млрд.

Аль Нахайян прибыл в Москву 7 августа.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе встречи президенты России и ОАЭ рассмотрят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке.

Президенты РФ и ОАЭ регулярно поддерживают контакты. Так, например, Эмираты в апреле помогли организовать обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям ОАЭ 19 апреля на Родину вернули 246 российских военнослужащих.

Ранее президент ОАЭ в беседе с Путиным поддержал усилия по урегулированию на Украине.