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В Совфеде заявили, что нужно поставить вопрос о Гуцул на всех возможных площадках

Матвиенко призвала поставить вопрос о Гуцул на международных площадках
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Вопрос о прекращении издевательств над главой Гагаузии Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех международных площадках. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались», — подчеркнула она.

Суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения. Какое будущее ждет Гагаузию и Евгению Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что защита Гуцул намерена подать иск в ЕСПЧ.

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