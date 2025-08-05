Защита Гуцул намерена подать иск в ЕСПЧ

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам лишения свободы, намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после исчерпания апелляций. Об этом сообщает РИА Новости.

Сама Гуцул назвала приговор суда Кишинева политической расправой.

По словам политика, вынесенное в отношении нее решение не имеет ничего общего с правосудием, это политическая расправа, запланированная и исполненная по указу властей Молдавии. Гуцул считает, что этот приговор был попыткой запугать жителей Гагаузии, которые хотят голосовать не так, как хотят в Кишиневе.

5 августа суд в Кишиневе приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Судья распорядился доставить обвиняемую в тюрьму прямо из зала суда. Защита Гуцул заявила, что оспорит приговор.

Ранее Песков назвал политически мотивированным решением приговор Гуцул.