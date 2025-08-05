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В Госдуме сообщили о контактах России с США по украинскому конфликту

Депутат Чепа: РФ поддерживает контакты с США по вопросам конфликта на Украине
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Denis Balibouse/Reuters

Россия продолжает поддерживать постоянные контакты с США по вопросам урегулирования конфликта на Украине, тогда как с Киевом диалог ведется только по вопросам обменов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, между Москвой и Вашингтоном существуют определенные переговорные линии, и взаимодействие продолжается. В частности, он напомнил, что в ближайшее время ожидается визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который прибудет для обсуждения ситуации.

При этом Чепа выразил мнение, что закулисных контактов с Украиной нет. По его словам, регулярные связи с Киевом лишь ограничиваются вопросами, связанными со стамбульскими договоренностями, в том числе обменом военнопленных.

Постоянный представитель Соединенных Штатов США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что введение новых санкций со стороны Штатов в отношении России является очевидным следующим шагом в попытке урегулировать конфликт на Украине.

По его словам, несмотря на успешное противодействие России западным ограничительным мерам, президент США Дональд Трамп намерен использовать этот инструмент с целью «создания условий» для прекращения огня на Украине.

Ранее Трамп заявил о потере интереса к переговорам с Владимиром Путиным.

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