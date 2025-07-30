Песков: данные о планах Запада заменить Зеленского Залужным говорят сами за себя

В Кремле не могут ничего добавить к информации Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что западные партнеры Киева хотят сместить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Информация говорит сама за себя. Добавить нечего», — коротко ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

29 июля российская разведка сообщила, что представители США и Великобритании обсудили перспективу замены Зеленского Залужным во время тайной встречи в Швейцарии.

По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

СВР полагает, что достигнутое в Альпах соглашение «проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки» Владимира Зеленского «ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур».

Ранее депутат Верховной рады рассказал об ультиматуме Трампа Зеленскому.