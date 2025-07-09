Глава Херсонской области заявил о готовности провести экскурсию для отца Маска

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности принять отца американского миллиардера Илона Маска Эррола в регионе и провести для него экскурсию. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

7 июля инженер и бизнесмен Эррол Маск выразил желание посетить регионы, которые стали частью России.

«С удовольствием бы показал человеку с независимыми взглядами, как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России», — заявил Сальдо.

Он уточнил, что речь идет о части левобережья, которая находится под контролем российских войск.

При этом, по словам Сальдо, в рамках визита Маска-старшего, если он состоится, необходимо особенно подходить к вопросу обеспечения безопасности.

Чиновник выразил уверенность в том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не остановились бы перед тем, чтобы попытаться совершить теракт в отношении такого гостя, как Эррол Маск, например, с использованием беспилотника.

Ранее Маска пригласили в Верхнюю Пышму на тест-драйв электромобиля.