Инженер и бизнесмен Эррол Маск, отец известного американского предпринимателя Илона Маска, выразил желание посетить регионы, которые стали частью России. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, мне бы хотелось увидеть те территории, которые вернулись в состав России. Эти искусственные границы, которые были проведены, не имеют смысла,» — отметил он.

Кроме того, Маск выразил интерес к посещению Санкт-Петербурга и подчеркнул свое восхищение президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Путин — это стабильный и конкретный лидер. Я часто наблюдаю за его выступлениями и нередко согласен с его мнением. У него огромная страна с богатой историей, и я был искренне впечатлен тем, чего он добился,» — добавил Эррол Маск.

До этого отец Илона Маска Эррол выразил сомнение по поводу информации о том, что его сын подал запрос на получение убежища в России.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (фракция ЛДПР) заявил, что Российская Федерация открыта для технологических предпринимателей и готова предоставить Илону Маску «дальневосточный гектар». Так Свинцов прокомментировал высказывание своего коллеги Владислава Даванкова, который считает, что предоставление Илону Маску политического убежища принесет России значительную пользу. Комментарий был дан в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее Маска пригласили в Верхнюю Пышму на тест-драйв электромобиля.