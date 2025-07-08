На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МЧС РФ поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации россиян из Ирана

Куренков поблагодарил Азербайджан за помощь с эвакуацией россиян из Ирана
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил признательность министру по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдину Гейдарову за организацию эвакуации россиян из Ирана во время конфликта между Исламской Республикой и Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу возглавляемого Куренковым ведомства.

По данным агентства, 7 июля глава МЧС РФ прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны. Кроме того, российский чиновник провел встречу с Гейдаровым.

«Глава <...> ведомства выразил признательность азербайджанскому государству за организацию эвакуации российских граждан из Ирана <...>. Совместная работа стала эффективной рукой помощи мирному населению», — отметили в пресс-службе.

17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об эвакуации российских граждан из Ирана. Он отметил, что Азербайджан предоставил условия для эвакуации россиян из Исламской Республики, и Москва признательна Баку за помощь.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова раскрыла число эвакуированных из Ирана граждан РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами