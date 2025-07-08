Глава МЧС РФ поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации россиян из Ирана

Куренков поблагодарил Азербайджан за помощь с эвакуацией россиян из Ирана

Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил признательность министру по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдину Гейдарову за организацию эвакуации россиян из Ирана во время конфликта между Исламской Республикой и Израилем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу возглавляемого Куренковым ведомства.

По данным агентства, 7 июля глава МЧС РФ прибыл в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи международной организации гражданской обороны. Кроме того, российский чиновник провел встречу с Гейдаровым.

«Глава <...> ведомства выразил признательность азербайджанскому государству за организацию эвакуации российских граждан из Ирана <...>. Совместная работа стала эффективной рукой помощи мирному населению», — отметили в пресс-службе.

17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об эвакуации российских граждан из Ирана. Он отметил, что Азербайджан предоставил условия для эвакуации россиян из Исламской Республики, и Москва признательна Баку за помощь.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова раскрыла число эвакуированных из Ирана граждан РФ.